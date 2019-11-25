Önce yemeklerini sonra kültürel dansların sergilediler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerinin yöresel lezzetlerini ve danslarını sergiledi.

Cumhuriyet Meydanında açılan stantlarda Pakistan, Irak, Ürdün, Suriye, Filistin, Azerbaycan, Somali, Uganda, Afganistan, Demokratik Kongo, Çad, Kamerun, Kosova ve Nijeryalı öğrenciler yöresel lezzetlerini sergiledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar yabancı ülkelerin tatlarını tatma imkanı buldu. Uluslararası öğrenciler yemek ziyafetinin yanı sıra programa katılanlara yöresel müzikleri eşliğinde danslarını da sergileme imkanı buldu. Vatandaşların ilgi ile izlediği etkinlik şenlik havasında geçti. Programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ta eğitimde de evrenselliğin yaşandığını belirterek öğrencilerin şehre renk kattığını kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin ise 44 farklı ülkeden bin 300’e yakın öğrencinin Tokat’ta eğitim öğretim hayatına devam ettiğini ifade ederek, “Bugün 15 ülkeden değişik kültürleri tanıtmak üzere öğrencilerimiz yiyecekler hazırladılar. Tokat halkına bunları takdim ettiler. Bir kültür şenliği düzenlemiş olduk. Aynı zamanda dansları ile müzikleri ile kültürlerini yansıtacaklar. Tokat’ta 35 bin öğrencinin 5 binin uluslararası öğrencilerden oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

TOKAT 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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