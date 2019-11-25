Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı

İHA

Tokat TSO kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban dağıtımı yaptı.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO), Tokat Merkez ilçe ile birlikte Almus ve Reşadiye’de bulunan ilk ve orta okullarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban yardımı yaptı. Toplamda 29 okul ile irtibata geçen TTSO, ihtiyaç sahibi 808 öğrenciye kaban dağıtımı yaptı. Temin edilen kabanlar, Oda Yönetimi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye bizzat teslim edildi. Kız ve Erkek olmak üzere farklı dikimlerdeki 808 kaban, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bedenlerine göre özel olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla temin edildi.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin makamında gerçekleşen teslim törenine TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Meclis Başkanı Dursun Sansar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Gökçe ve Selahattin Giden, Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Altın ve Gökhan Muratdağı ile Genel Sekreter Sinan Ardil katıldı.

TOKAT

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Önce yemeklerini sonra kültürel dansların sergilediler
YEREL HABERLER Önce yemeklerini sonra kültürel dansların ...
Dükkan camlarına, kadına şiddete karşı yazılar astılar
YEREL HABERLER Dükkan camlarına, kadına şiddete karşı yazılar ...
Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği kale ilgi görüyor
YEREL HABERLER Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği ...
Ülkücü şehit Önkuzu anıldı
YEREL HABERLER Ülkücü şehit Önkuzu anıldı
10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, ...
Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler
YEREL HABERLER Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X