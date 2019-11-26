Polis ve asker olabilmek için ter döküyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis ve asker olabilmek için ter döküyorlar

DHA

TOKAT Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde görevli fahri atletizm antrenörü Selahattin Efe Karaca (39), polis okulları ve askeri okulların özel yetenek sınavlarına girecek adayları çalıştırıyor. Kursa gelen adaylar, sınavlarda başarılı olabilmek için çalışıp, ter döküyor.

TOKAT Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde görevli fahri atletizm antrenörü Selahattin Efe Karaca (39), polis okulları ve askeri okulların özel yetenek sınavlarına girecek adayları çalıştırıyor. Kursa gelen adaylar, sınavlarda başarılı olabilmek için çalışıp, ter döküyor.
Tokat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce polis okulları ve askeri okulların yetenek sınavlarına girecek adaylar, fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor. Tenis kortunda özel olarak oluşturulan parkurda gerçekleştirilen çalışmalara özellikle üniversite mezunu adaylar ilgi gösteriyor. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde fahri atletizm antrenörlüğü yapan Selahattin Efe Karaca yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda adaylar, sınavlarda başarılı olmak için yoğun çaba gösteriyor.
Polis okulları ve askeri okulların özel yetenek sınavları için hazırlık çalışmaları yaptıklarını anlatan Karaca "Yapılan spor mülakat sınavlarına katılacak kişilerin yeterliliklerini sağlıyoruz. Burada parkur çalışmaları, koşular ve kondisyon çalışmaları ile devam ediyoruz. Şu anda yoğunlukla arkadaşlarımız polis okulu için hazırlık yapıyorlar. Lisans ve ön lisans mezunu arkadaşlarımız, polis okullarının yapacakları sınavlara hazırlanıyorlar. 16 yılda polis, askeri okulları olsun  binden fazla öğrencimiz bu mesleklere adım attı. Türkiye'nin her ilinde mutlaka bizden giden bir öğrencimiz var" dedi. 
Sınavlara hazırlanan Talha Gümüşer (25) ise "Burada geleceğimizi kurmak için sınavlara çalışıyoruz. Polislik sınavlarına başvurduk. Burada Efe hocamız bize fiziki olarak yardımcı oluyor. 3 aydır burada hazırlanıyoruz. Ayın 29'unda da Merzifon'da sınavım var.  Allah'ın izniyle gireceğiz, kazanacağız. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Burada sabah akşam ter döküyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 
Polislik mesleğinin hayali olduğun belirten Ünzile Arslan da "Burada POMEM parkuruna hazırlanıyorum. 4 Aralık'ta mülakata gideceğim. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Sabah akşam sürekli çalışma halindeyiz. Güzel bir çalışma ortamı var. Çalışmalarımızın da etkisini görüyoruz. Ailem de destekliyor. Olacağıma inandığım için buradayım. Polislik mesleğini seviyorum. Güzel bir meslek, ailemde polis yok, inşallah ilk ben olacağım. Ayırca Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı da teşekkür ederim" dedi. 

TOKAT

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttı
YEREL HABERLER Tokat'ta yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıttı
Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı
YEREL HABERLER Tokat'ta 808 öğrenciye kaban yardımı
Önce yemeklerini sonra kültürel dansların sergilediler
YEREL HABERLER Önce yemeklerini sonra kültürel dansların ...
Dükkan camlarına, kadına şiddete karşı yazılar astılar
YEREL HABERLER Dükkan camlarına, kadına şiddete karşı yazılar ...
Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği kale ilgi görüyor
YEREL HABERLER Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği ...
Ülkücü şehit Önkuzu anıldı
YEREL HABERLER Ülkücü şehit Önkuzu anıldı
10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, Tokat'ta başladı
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası, ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X