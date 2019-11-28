Trafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçti

İHA

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsü, şehir merkezinde yolun karşısına trafik ekiplerinin kontrolünde geçirildi.

Trafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçti

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsü, şehir merkezinde yolun karşısına trafik ekiplerinin kontrolünde geçirildi.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı İslim köyünden yaklaşık 4 gün önce yola çıkan koyun sürüsü gece saatlerinde Çay Mahallesi'nden şehre indi. Behzat Bulvarı'ndan Gaziosmanpaşa Bulvarı'na doğru ilerleyen sürü yolun karşısına geçerken trafik ekipleri yolu kesti. Trafiğe kısa süreli kapanan yolda karşıya geçen sürü, Sulu Sokak Çarşısı'ndan gece konaklayacakları yere ulaştı. Gece şehir merkezinde sürüyü gören sürücüler ise gözlerine inanamadı. Yaklaşık 450 koyunun bulunduğu sürünün geceyi burada geçirdikten sonra Dereyaka köyündeki ağıllarına doğru sabah saatlerinde yola çıkacağı öğrenildi.
Besici Metin Ağoğlu, yayla dönüşünde çarşıdan geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Hayvanları yeni koça kattık, onları fazla yormamak için daha kısa olan ana yoldan geçtik. Caddede araçlar yol verdi, trafik ekipleri yolda önlem aldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hava şartları nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdik. Bu iş sevilmeden yapılmıyor, kolay değil” diye konuştu.

TOKAT

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rıza Çalımbay: "Futbol hayatımın iki önemli yeri Sivasspor ve Beşiktaş" Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal: "Sivasspor'da uzun yıllar forma giymek istiyorum"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Futbol hayatımın iki önemli yeri ...
Su seviyesi düştü, ağaçlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Su seviyesi düştü, ağaçlar ortaya çıktı
Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Çoban kardeşlerin zorlu mesaisi
Başkan Eroğlu’ndan doğrudan demokrasi uygulaması
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu’ndan doğrudan demokrasi uygulaması
MEB’den iki ile iş garantili tarım lisesi
YEREL HABERLER MEB’den iki ile iş garantili tarım lisesi
Yok olmaya yüz tutan yazmacılığı genç kuşaklara aktarıyor
YEREL HABERLER Yok olmaya yüz tutan yazmacılığı genç kuşaklara ...
Polis ve asker olabilmek için ter döküyorlar
YEREL HABERLER Polis ve asker olabilmek için ter döküyorlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X