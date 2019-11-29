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Tokat'ta 'Sürü Yönetimi Kursu'

DHA

TOKAT'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açılan 'Sürü Yönetimi Kursu' ile bilinçli çobanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nce Tokat'ın Almus ilçesinde 'Sürü Yönetimi Kursu' açıldı. 104 saat sürecek kursa, ilçeden 20'si kadın olmak üzere toplam 25 kişi katıldı. Almus'taki özel hayvan işletmesinde başlayan kursta eğitim süresi boyunca kursiyerlere 20 ile 50 TL arasında harçlık veriliyor. Kursiyerlere küçükbaş hayvancılık hakkında uygulamalı temel bilgiler verilecek. 'Sürü Yönetimi Kursu' ile bilinçli çobanlar yetiştirilmesi hedefleniyor. 
Kurs hakkında bilgi veren veteriner Serkan Alp Bilgiç, "Kurslar talep üzerine açılmaktadır. Burada yaygın bir hayvancılık olduğu için süt hijyeni, süt sığırcılığı yetiştiriciliği ve sürü elemanı yetiştiriciliği gibi kurslarımıza talep olmaktadır. Burada İŞKUR ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen bir kursumuzdur. Kursumuzda 104 saat üzerinden kurs veriliyor, 25 kursiyerimiz mevcut. İŞKUR bunlara 30 lira cep harçlığı veriyor. Bizim çobanlık dediğimiz artık eskide kaldı. Artık günümüzde bunun adı 'sürü yönetimi elemanı' olarak geçiyor. Çobanlığı meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde adı değişiyor. Sürü yönetimi elemanı olarak geçiyor. Bu kursumuzdan mezun olanlar 'Biz çoban değiliz, sürü yönetimi elemanıyız' diyor. Aynı zamanda bu kurstan almış oldukları bilgileri kendi sürülerine uygulayarak sürülerini çoğaltabilecekler. Sürülerindeki hastalıklara karşı koruyabilecekler" dedi.
'Sürü Yönetimi Kursu'na katılan Berra Kurt, "Bu sevgi bana eşimden geldi. Burada öğrendiğimiz bilgilerle sürüyü büyütmek istiyoruz. Ayrıca bunun getirisi de çok güzel" diye konuştu.
Kursiyer Sanem Zengin ise "Hayvanlara karşı büyük ilgim var. Çobanlık gibi bir deneyimim olmadı ama ileri dönük planlarım var. Onun için bu kursa katıldım" dedi. 

TOKAT

29 Kasım 2019 Cuma

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