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Üniversiteli Mikail, tekrar yürüyebilmek için yardım bekliyor

DHA

TOKAT'ta, 4 yıl önce sinovyal sarkom (yumuşak doku) kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Mikail Yıldırım'ın (20) tekrar yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için gerekli 210 bin TL bulunursa, bacağı kesilmekten kurtulacak olan gencin babacı Güngör Yıldırım (46), maddi durumunun iyi olmadığını belirterek oğlunun ameliyatı için yardım çağrısında bulundu. 

TOKAT'ta, 4 yıl önce sinovyal sarkom (yumuşak doku) kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Mikail Yıldırım'ın (20) tekrar yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için gerekli 210 bin TL bulunursa, bacağı kesilmekten kurtulacak olan gencin babacı Güngör Yıldırım (46), maddi durumunun iyi olmadığını belirterek oğlunun ameliyatı için yardım çağrısında bulundu. 
Kent merkezinde yaşayan Güngör ve Kevser Yıldırım (45) çiftinin 4 çocuğundan  ikincisi olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik Elektronik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Elektronik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mikail Yıldırım, 4 yıl önce sağ ayağından sinovyal sarkom kanserine yakalandı. Yıldırım çifti çocukları Mikail'i, Tokat'ta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağ ayağının kesilmesine karar verilmesi üzerine aile çocuklarını Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürdü. 2017 yılının Mart ayında tümör rezeksiyonu ve modüler tümör protez ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında protez çevresinde gelişen enfeksiyon nedeniyle 1 yıl tedavi edildi. Fakat ayağında bir iyileşme göremeyen Yıldırım ailesi, çocuğunun ayağının kesilmemesi için İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada Mikail Yıldırım'ın ilk tedavisini yapan doktorlar, protez çevresinde enfeksiyon, peroneal sinir felci, diz hareketlerinde kısıtlanma tespit etti. Yapılacak olan ameliyat ile sağlığına kavuşacak olan Mikail Yıldırım'ın ameliyatı için ise 210 bin TL gerekiyor. Ameliyatın maddi açıdan yüksek olması nedeniyle masrafları karşılayamayacak durumda olan Yıldırım ailesi, kendilerine yardım elinin uzatılmasını istiyor.
'AYAĞIMIN KESİLMESİNİ İSTEMİYORUM'
Hastalığının sağ ayağında şişme ile başladığın belirten Mikail Yıldırım, "Şişmeyi umursamadım. O da tümör çıktı. Gittikçe şişlik oluştu. Hastaneye gittim, devlet hastanesinden olumsuz cevap aldım. Üniversite hastanesine sevk ettiler oradan da olumsuz cevap aldım. Daha sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da kemoterapi sürecim başladı. Kemoterapi gördükten sonra 30 gün ışın tedavisi gördüm. Sonra ameliyat oldum. Ameliyattan sonra 5 ay hastanede yattım. Hastanede yattığım sürede ayağım enfeksiyon kaptı. Tedavi olduktan sonra çıktım ve bir ay sonra tekrar hastaneye yattım. Yedi ay da enfeksiyondan dolayı hastanede yattım. Şu an ayağım iyi değil. Ameliyat olmam gerekiyor tekrar. Ona da devlet hastanelerinin çoğu olumsuz cevap veriyor. Ayağımın kesilmesini talep ediyorlar. Ben kesilmesini istemiyorum. İstanbul'da başka bir hastaneye gittim o da yüklü miktarda para istedi. Şu an ameliyatım için 210 bin TL lazım. Onu da bizim karşılama durumumuz yok. Babam çalışamıyor. Yardım severlerden yardım bekliyorum" dedi. 
'BİZİM GÜCÜMÜZ YETMİYOR'
Oğlunun bugüne kadar 5 ameliyat geçirdiğini belirten baba Güngör Yıldırım, "Beş kez ameliyat yaptırdım. Bir sonuç elde edemedik. Bu süreç içerisinde başka hastanelere de götürdüm. İstanbul´da bir hastaneye götürdüm. Orası da çocuğumun ameliyatı için çok büyük bir miktar para istedi. Yüzde elli yürütme imkanı olduğunu da söyledi. Yalnız bizim gücümüz kudretimiz yetmiyor. 210 bin civarında bir para istendi. Zaten ben çalışamıyorum. Oğlumun peşinde geziyorum. Eşim ev hanımı, okula giden 2 çocuğum daha var ve onlarla ilgileniyor. Yani zor bir aşamadayız. Bunu da hayırsever kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan talep edeceğiz. Tüm Türkiye´ye duyurumuz olsun. Çocuk ne kadar benimse onların da olsun. Herkes birer anne baba. Ben çocuğumun sabahlara kadar sancı çekmesine dayanamıyorum. Bacağı gözümüzün önünde eriyor, kaslar eriyor. Bir anne baba olarak bunlara dayanamıyoruz. Yürüyemiyor, tuvalete biz koluna girip götürüyoruz. Çok zor bir durumdayız" diye konuştu.

TOKAT

30 Kasım 2019 Cumartesi

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  • İKİNDİ 14:54
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  • YATSI 18:40
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