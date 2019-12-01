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Osman Çakmak’ın acı günü

İHA

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osman Çakmak’ın acı günü

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak’ın annesi Sultan Çakmak (68) şubat ayında Zile ilçesi Narlıkışla köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken, Ömer Çakmak (85) tedavi altına alınmıştı. Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 1.5 ay yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra palyatif bakımda tedavi altına alınan Çakmak, öğle saatlerinde yaklaşık 10 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ömer Çakmak’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Tokat Belediyesi cenaze aracı ile Zile Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cenaze pazartesi günü öğle namazına müteakiben Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.

Acı haberi Adana’da öğrendi
Osman Çakmak, acı haberi Adana’da aldığı, babası ile en son bir gün önce hastanede görüştüğü öğrenildi. Adana’dan özel bir araçla yola çıkan Çakmak’ın akşam saatlerinde Zile’de olması bekleniyor. Çakmak’ın ağabeyi Mehmet Çakmak, soba zehirlenmesi sonucu annesini kaybettiği olayda babasının yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğünü ifade ederek, "Her evladın yapması gerekeni yaptık, hastanemiz başhekimi ve personelinden rabbim razı olsun. Kardeşim Adana’da idi haberi orada aldı yola çıktı" diye konuştu.

TOKAT

01 Aralık 2019 Pazar

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