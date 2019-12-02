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Kansere yenik düştü, beslediği 100 köpek sahipsiz kaldı Tokat’ta pankreas kanserine yakalanan Davut ...

İHA

Tokat’ta pankreas kanserine yakalanan hayvansever Davut Köksal Eker’in hayatını kaybetmesi sonucu beslediği 100’ün üzerinde köpek sahipsiz kaldı.
Yeniyurt Mahallesi’nde babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (58), çevresini çitlerle çevirdiği alanda sokak köpeklerine 30 yıldır bakıyordu. Yaklaşık 3 ay önce pankreas kanseri olduğu tespit edilen Eker, İstanbul’da kemoterapi tedavisi gördü. Tedavisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam eden Eker, hafta sonu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eker’in hastane morgundan alınan cenazesi Ali Paşa Camii'ne getirildi. Cami avlusunda Eker’in tabutu başında hayvanseverler gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Eker’in cenazesi Erenler mezarlığında topağa verildi.

Köpeklerin sahiplendirilmesi düşünülüyor
Ahmet Duran Eker, kuzeni olan hayvanseverin bahçesinde beslediği hayvanların yanı sıra mahallesinde de çok sayıda kediye baktığını belirterek, “Amcamın oğlunun baktığı köpekler bundan sonra herhalde isteyenlere sahiplendirilecek. Çünkü köpeklerin bulunduğu arazinin tamamı bize ait değil. Diğer hissedarlar da razı olmuyorlar” dedi.
Hayvansever Leyla Çetin Ünlü ise Eker’in hayatını sokak köpeklerine adadığını ifade ederek, “Bundan sonrası için bilinmezlik yaşıyoruz. Vali beyden umutluyuz bize verdiği sözler var. Belediyeden, yeni çıkacak kanundan umutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur. Şimdiye kadar görmediğimiz devlet desteğini görmek istiyoruz. Bu saatten sonra hayvanların perişan olup dağıtılması bizleri üzer" diye konuştu.

TOKAT

02 Aralık 2019 Pazartesi

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