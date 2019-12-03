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İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu

İHA

Tokat'ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu. Başarılı sporcunun hedefi ise Dünya ParaTekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu

Tokat’ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu. Başarılı sporcunun hedefi ise Dünya ParaTekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.
Tokat’ta kent merkezinde yaşayan Abdulvahap ve Betül Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 12 yaşındaki Nisanur, dünyaya kolları olmadan geldi. İlkokula annesinin yardımı ile giden Nisanur, ayakları ile kalem tutarak yazmayı öğrendi. Eğitim hayatına ortaokulda devam eden Nisanur, yaklaşık 2 yıldır da tekvando sporuna merak salmış durumda. Anne ve babasının desteği ile spor yapan Nisanur’un hedefi Çin’de 2021 yılında yapılacak olan Dünya ParaTekvando Şampiyonası'na katılarak Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek.

Hedef dünya şampiyonluğu
Nisanur’un antrenörü Turan Güldür, dünyada paratekvando yapan 3 sporcu olduğuna dikkat çekti. Nisanur’un Türkiye, dünya ve olimpiyat şampiyonasına katılmasını ümit ettiklerini ifade eden Güldür, “2024 olimpiyatlarında ilimize ve ülkemize şampiyon olacağına inancım tamdır. Nisanur arkadaşları ile harika bir uyum sağladı. Arkadaşları ile birbirlerini çok seviyorlar. Hiçbir fark olmadan idmanlara devam ediyorlar. İlk geldiği güne göre çok yol aldık. Annesi en büyük destekçisi, antrenmana getirip götürüyor. Ailesinin çok güzel destekleri var, ailesi olmasa biz bu başarıyı yakalayamazdık” dedi.
Kendi isteği ile tekvandoya başladığını ifade eden Nisanur ise hedefinin dünya şampiyonu olduğunu kaydetti. Nisanur’un annesi Betül Yiğit de kızının çok sevdiği tekvando sporunda madalyalar kazanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Ailesi olarak arkasındayız, engelli bir birey olarak kendisini kurtarıp tek başına ayakları üzerinde durabilmesi için elimizden gelen her şeyi aile olarak yapıyoruz” diye konuştu.

TOKAT

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:02
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  • İKİNDİ 14:54
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  • YATSI 18:39
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