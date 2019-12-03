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Kollarını kaybedip, tekvandoyla hayata tutundular

DHA

TOKAT'ın Turhal ilçesinde geçirdikleri iş kazalarında kollarını kaybeden Soner Anas (27) ve Muhammet Çalışır (28), tekvando ile hayata tutundu.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde geçirdikleri iş kazalarında kollarını kaybeden Soner Anas (27) ve Muhammet Çalışır (28), tekvando ile hayata tutundu.
Turhal'da yaşayan Soner Anas, 12 yıl önce silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Anas, bir süre büro elemanı olarak çalıştı. Anas, 3 yıl önce Turhal Gençlik Spor Kulübü tekvando antrenörü Halil Koçak tarafından spora teşvik edildi. Tekvandoya başlayan Anas, kısa sürede kendisini geliştirdi. Bir süre önce Türkiye Tekvando Federasyonu'nca Ankara'da düzenlenen Para-Tekvando Türkiye Şampiyonası'na katılan Anas, 'kyorugi' ve 'poomse' kategorilerinde mücadele etti. 'K43' kategorisinde tatamiye çıkan Soner Anas, katıldığı ilk turnuvada, 61 kiloda Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı.
Evli ve 3 çocuk babası Muhammet Çalışır ise 2010 yılında çalıştığı iş yerinde sağ kolunu pres makinesine kaptırması sonucu kaybetti. Çevresinin teşvikiyle küçükken bir süre yaptığı tekvandoya 2018'de tekrar başlayan Çalışır, kısa sürede kendisini geliştirdi. Çalışır, 2020'de düzenlenecek Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 
'ENGELLER, İŞ YAPMAMIZA ENGEL OLMUYOR'
Tekvandoya, Turhal Gençlik Spor Kulübü tekvando antrenörü Halil Koçak'ın teklifi ile başladığını anlatan milli sporcu Soner Anas, "2007 yılında tarım aletine kaptırdım kolumu. Hocamla bir kafede tanıştım. Bizi gördü yanımıza geldi. Sohbet ettik. Bize bu sporu tanıttı. Biz de bir şeyler başarmaya çalıştık. İlk başta biraz zor oldu; ama hocamız bunu bize bildirmedi. Engelli birisi olarak Türkiye şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Engelli arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bir şeylerle uğraşıp başarmak gerçekten mucize bir şey. Arkadaşlarımızla sıkıntımız olmuyor, her şeyde, her konuda yardımcı oluyorlar. Engelli arkadaşlarımız hayata küsmesin, bir şeylerle uğraşsınlar. Spor olsun, iş olsun tavsiye ederim. Engeller, bir iş yapmamıza engel olmuyor aksine daha motivasyon veriyor. Bir şeyler başarmak, yaptığın işin başarısını almak daha güzel bir şey" dedi.
'DURUMUMU ENGEL OLARAK DÜŞÜNMÜYORUM'
Muhammet Çalışır ise "Gençliğimde bu sporla ilgileniyordum ama köyde oturduğum için gelemiyordum. Bu spor benim gençlik yıllarımın hayaliydi. Geç oldu ama benim için iyi oldu. Durumumu, engel olarak düşünmüyorum. Buraya geldikten sonra bu engelimi kafaya takmamaya başladım. Engelli vatandaşların benim eskiden yaptığım gibi kahve köşelerinde oturmalarına gerek yok. Dışarı çıkıp, bu gibi sporlara başlayıp, hayatta kendilerini daha ileri götürerek engelsiz gibi yaşayabilirler" diye konuştu. 
'KISA SÜREDE İSTEDİKLERİ BAŞARIYA ULAŞTILAR'
Soner ve Muhammet'in diğer engelsiz arkadaşları ile birlikte çalıştığını belirten tekvando antrenörü Halil Koçak ise "Şu an önümüzdeki maçları bitirdik, 2020 şampiyonasına hazırlanıyoruz. Engellileri, engellerinden dolayı ayırmadık. Engelsiz arkadaşları ile birlikte çalışıyorlar. Onlarla birlikte antrenman yapıyorlar. Engelli olmayan sporcularımız, engelli arkadaşlarına normal şekilde muamele ediyor. Soner'in iki kolu olmadığı için arkadaşları giydiriyor. Dışlama gibi bir şey yok. Benim için başta zorluğu olur, diye düşündüm ama engellerini aşmış ve yetenekli arkadaşlar. Antrenmanlar sonucunda kısa zamanda iyi yerlere geldiler. 2 yıl gibi kısa bir zamanda Soner, 2 defa Türkiye şampiyonu oldu. Onun için bir zorluğu olmadı. Diğer arkadaşlarından istekli ve azimli çalıştılar. Kısa sürede istedikleri başarıya ulaştılar" dedi.

TOKAT

03 Aralık 2019 Salı

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