Tokat’ta 21 araca kış lastiği cezası

Tokat’ta, kış lastiğine yönelik olarak yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne 4 bin 804 lira idari para cezası uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetim yapıldı. Kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimde 829 araç kontrol edildi. 21 araca toplam 4 bin 804 TL idari para cezası uygulanırken ve 17 araçta trafikten men edildi.

TOKAT 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.