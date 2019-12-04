Erbaa'da, 3 ev çıkan yangında zarar gördü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, evin odunluğunda çıkan yangın önce çatıya sonra bitişiğindeki 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince 1,5 saatte söndürülen yangında 3 ev de zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'nde, Kadir Ay'a ait 3 katlı evin odunluğunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, odunluktan çatıya sıçradı. Daha sonra bitişiğindeki Şükrü Ekselli ve Zülfikar Karakaş´a ait evlere de sıçrayan yangında aileler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Niksar, Taşova, Tanoba, Karayaka belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçlarının kullanıldığı çalışmada, yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Yangında 3 evde zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



TOKAT 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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