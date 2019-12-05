FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıbel beldesinde devriye görevi esnasında şüphelenilen S.A.V.'nin yapılan incelemede Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemleri sürüyor.

TOKAT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

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