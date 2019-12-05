Tır zulasından 132 paket kaçak sigara çıktı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı tırda gizlenmiş vaziyette 132 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa ilçesi D100 kara yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetine başladı. Gerçekleştirilen kontrollerde durdurulan şüpheli bir tır üzerinde çalışma yapıldı. İran plakalı olduğu öğrenilen tırda yapılan aramada özel olarak gizlenmiş olduğu tespit edilen 132 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, tır şoförü hakkında işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.