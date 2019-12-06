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Tokat'ta cami musluklarını çalan şüpheli yakalandı

DHA

TOKAT'ta cami musluklarını çalan hırsızlık şüphelisi polisin takibiyle yakalandı. Şüphelinin şadırvandaki muslukları kırarak çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT'ta cami musluklarını çalan hırsızlık şüphelisi polisin takibiyle yakalandı. Şüphelinin şadırvandaki muslukları kırarak çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Sulusokak Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde bir kişinin, avludaki şadırvandan muslukları söktüğünü fark edenler durumu polise bildirdi. Gelen polis ekibini fark edip kaçan şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakalandı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, E.K.'nın aynı mahalledeki Takkeciler ile Alaca Mescit camilerinden de musluk çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. E.K.'nin çaldığı toplam 22 musluk ise cami görevlilerine teslim edildi. Muslukları teslim alan Ulu Cami imamı Ali Yılmaz, ''Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Daha önceden hırsızlık oluyordu, ancak genellikle cuma günleri ayakkabı hırsızlığı oluyordu'' dedi. 

TOKAT

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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