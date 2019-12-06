Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, gözaltına alındı

Onu tanıdınız mı?

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-TOKAT´ın Erbaa ilçesinde, öz kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.´ye (13) istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş. gözaltına alındı.

İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., bugün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş´nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.´yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.´yi iş yerinde gözaltına aldı. 2 yıldır istismara uğradığını iddia eden Z.Ş., babasının aynı şekilde kardeşi S.Ş.´ye de aynı şeyleri yaptığını öğrenince durumu anlatmaya karar verdiğini söyledi. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



TOKAT 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

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