Kızlarına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Onu tanıdınız mı?

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TOKAT´ta, kızları Z.Ş.(16) ve S.Ş.´ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erbaa ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş., tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüşerek, babası S.Ş´nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.´yi istismar ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.´yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş, olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TOKAT 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:39

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