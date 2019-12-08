TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 16. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor’a 40 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Şevket Can Arslan xx, Mehmet Kuru xx, Hasan Cebeci xx
Tokatspor: Mikail x, Emrah x, Birkan x, Abdulbaki x, Serhat xx, Şükrü xx, Ahmet Talha xx, Umut Eren xx (Yunus Emre dk. 62 x), Sabrican xx, Teyfik x (Tahir dk. 35 x), Mert x (Metehan dk. 75 x)
68 Aksaray Belediyespor: Barış xxx, Serhat xxx, Fuat xxx, Ömer xxx, Hakan xxx (Ziyaeddin dk. 73 xx), Enes xxx (Ali dk. 80 ?), İlyas xx (İbrahim Konuksever dk. 68 xx), Emre xxx, Serkan xx, Vehbi xxx, Yusuf xxx
Goller: Enes (dk.15 ve 41), Hakan (dk. 23), Ömer (dk. 73) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdulbaki, Serhat (Tokatspor)
TOKAT
08 Aralık 2019 Pazar
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