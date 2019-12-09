Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanana protokolle, bir çok branştan akademisyen ilköğretim okulu öğrencileri ve velilerle buluşacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız katıldı. 111213 Haziran 2020 tarihleri arasında TÜBİTAK 4007 Turhal Bilim Şenliğinin kabul edilmesi halinde Turhal’da bulunan Fen Bilimleri, matematik, teknoloji ve tasarım Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ve ilköğretim, ortaokul öğrencilerine yönelik “Geçmişten Günümüze Bilim”, Okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrenci ve velilerine yönelik “Obezite ve Beslenme Alışkanlıkları”, Orta öğretimde eğitim ve öğretimini devam ettiren öğrencilere yönelik “Geleceğin meslekleri” ve Turhal’da bulunan öğrenci velilerine yönelik “Kültürel Değerlerimiz” konusunda söyleşi yapılması konusunda protokol imzalandı. Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız,” Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol öğrencilerimiz ve velilerimiz için son derece önemli bir protokol. Üniversitemizde görev yapan hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak öğrencilerimiz kendilerini geliştirecekler, velilerimizde birçok konuda bilgi sahibi olacaklar. Ben başta Rektörümüz olmak üzere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenlerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise, “Biz Üniversite olarak gerek resmi kurum ve kuruluşlarla gerekse özel sektör çalışanlarımızla ortaklaşa çalışmalar yapmaktan son derece memnunuz. Üniversitelerin sadece eğitim öğretim alanında değil birçok alanda topluma faydası olması gereken kurumlardır. Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürümüzde böyle bir çalışma yapacaklarını söyleyip destek vermemizi isteyince Üniversitem adına son derece mutlu oldum. Her iki kurum içinde hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Protokol imzalanması sonrasında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, Rektö Şahin’e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkarılan dergiyi hediye etti.

TOKAT 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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