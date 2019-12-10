7.2’lik depremi yaşadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

7.2’lik depremi yaşadılar

İHA

Tokat'ta simülasyon tırına binen öğrenciler 7.2'lik deprem anını yaşayarak, o anda neler yapılması gerektiğini öğrendi.

7.2’lik depremi yaşadılar

Tokat’ta simülasyon tırına binen öğrenciler 7.2’lik deprem anını yaşayarak, o anda neler yapılması gerektiğini öğrendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından olası bir depremde vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırlanan deprem tırı Tokat’a geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlanan gezici deprem simülasyon eğitim tırında, deprem bilincini artırmak ve depremlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağını göstermek amacıyla başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara uygulamalı olarak deprem eğitimi verildi. Tokat AFAD Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı kapsamında çocuklara deprem anında yaşananlar anlatıldı. Simülasyon tırında 7.2'lik Düzce ve Van depremi ile 6.8'lik Bingöl depremleri öğrencilere yapay olarak yaşatıldı. Deprem kuşağında yer alan Tokat'ta öğrenciler ‘çök, kapan, tutun’ hareketini yaparak deprem anında neler yapması gerektiğini öğrendi.
Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, temel hedeflerinin deprem gerçeği ile korkarak değil de onunla başa çıkabilecek bir olguya dönüştürmek, toplumun tüm katmanlarına bu bilinci yerleştirmek olduğunu söyledi. Simülasyon tırında depremde öğrencilere neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini öğrettiklerini ifade eden Sarıçiçek, “Deprem anında sarsıntıyı hisseder hissetmez çök, kapan, tutun hareketini yapmamız gerekiyor. Çünkü deprem anında ayakta duramazsınız, koşamazsınız, başkasına da yardım edemezsiniz. Depremi hisseder hissetmez ağırlık merkezi düşük, geniş hacimli eşyaların yanında çök kapan tutun hareketini yapıp sarsıntının geçmesini beklemeliyiz” dedi.
Bir ay boyunca Tokat merkez ve ilçelerini gezecek olan gezici deprem simülasyon eğitim tırında deprem anı, deprem öncesi alınması gereken önlemler ile deprem sırasında yapılması gerekenler öğrencilere ve vatandaşlara anlatılacak.

TOKAT

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta öğrencilere simülasyon TIR'ında deprem eğitimi
YEREL HABERLER Tokat'ta öğrencilere simülasyon TIR'ında deprem ...
Niksar’da trafik ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Niksar’da trafik ekipleri kış lastiği uygulaması ...
Tokat'ta esrar operasyonu, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tokat'ta esrar operasyonu, 2 gözaltı
Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor
YEREL HABERLER Üniversite hocaları ilköğretimlere açılıyor
TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X