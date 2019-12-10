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Tokat Belediyesinde 11 birim müdürünün görev yeri değişti

İHA

Tokat Belediyesinde 24 birim müdürlüğünden 11'inin yeri değişirken, 2 yeni birim müdürlüğü kadrosuna atama yapıldı.

Tokat Belediyesinde 24 birim müdürlüğünden 11’inin yeri değişirken, 2 yeni birim müdürlüğü kadrosuna atama yapıldı.
Mahalli idareler seçimlerinde güven tazeleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye kadrosunda değişikliğe imza attı. Yapılan yeni atamalarda 11 birim müdürünün görev yerleri değişirken, 2 müdürlük kadrosu ekledi. Özel Kalem Müdürlüğüne Tokat Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Akif Erten, Yapı Kontrol Müdürlüğüne Gürcan Altunkara atandı. Erten'in yerine Zabıta Müdürü Ahmet Abur getirlirken diğer birimlerde yapılan değişiklikler ise şu şekilde: Hal Müdürü Yahya Aktaş’ın yerine Mustafa Şahin, Mali Hizmetler Müdürü İhsan Sözen yerine Bahattin Adıgüzel, Park ve Bahçeler Müdürü Ufuktan Öztürk yerine Salih Çağlayan, Su İşleri Müdürü Yahya Aktaş yerine İhsan Sözen, Su ve Kanalizasyon Müdürü Gürcan Altunkara yerine Ömer Özkiraz, Teftiş Kurulu Müdürü Av. Ebru Bozkurt Bayram’ın yerine Hüdayi Yamçıoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Bahattin Adıgüzel’in yerine Mustafa Gültekin, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüdayi Yamçicioğlu yerine Ufuktan Öztürk, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Şahin’in yerine Hidayet Yıldız getirildi.
Bilgi İşlem Müdürü Yahta Aktaş, Destek Hizmetleri Müdürü Bahaddin Adıgüzel, Emlak Ve İstimlak Müdürü Ekrem Kadıoğlu, Fen İşleri Müdürü Mustafa Benli, Hukuk İşleri Müdürü Av. Ebru Bozkurt Bayram, İmar Ve Şehircilik Müdürü Celal Arslan, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü Ahmet Doğaner, İtfaiye Müdürü Sebati Demirci, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Turan Erdoğan, Muhtarlık İşleri Müdürü Birim Müdürü: Durmuş Babacan, Plan Ve Proje Müdürü Ekrem Kadıoğlu, Yazı İşleri Müdürü Birim Müdürü Hacı Ahmet Doğaner’in ise görev yeri değişmedi.

TOKAT

10 Aralık 2019 Salı

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