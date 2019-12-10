CEV Challenge kupasında Belçika ekibi set vermedi

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CEV Challenge Kupasında Tokat Belediye Plevnespor Voleybol takımı, Belçika BDO Volley Haasrode Leuven takımına 30 mağlup oldu.

2020 Erkekler CEV Challenge Kupası’ndaki temsilcilerinden Tokat Belediye Plevnespor, son 32 turu ilk maçında, sahasında Belçika’nın BDO Volley Haasrode Leuven takımını ağırladı. Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Belçika ekibi ilk seti 2725’lik skorla kazandı. İkinci seti ise 1625 alarak rahat geçen misafir takım son sette üstünlüğünü koruyarak 2325’lik skorla maçtan 30 galip ayrıldı. Sahada sevinç yaşayan Belçika ekibi ile taraftarla hatıra fotoğrafı çekindi.

BDO Volley Haasrode Leuven takımı antrenörü Kris Eyckmans, 30’lık galibiyetten dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, “İlk set bayağı zordu, Tokat güçlü maçlara daha iyi adapte olmalı. Biraz desteğe ihtiyaçları var” diye konuştu. Tokat Belediye Plevnespor maçın rövanşını 17 Aralık 2019 tarihinde Belçika’da oynayacak.

TOKAT 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:07

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