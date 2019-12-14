Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

İHA

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir okulun pansiyonunda kalan 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Yatılı Pansiyonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında 18 öğrenci mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Tedavilerinin ardından 6 öğrenci taburcu edilirken, kontrol altında tutulan 12 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Reşadiye Kaymakamlığına vekâleten bakan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk, Okul müdürü Mustafa Elmas ve idari personel ile hastanede toplantı yaparak olayla ilgili bilgi aldı. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz’da hastaneye giderek öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çin mallarına protesto çağrısı
YEREL HABERLER Çin mallarına protesto çağrısı
Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
Emlakçılardan yetki belgesi alma süresinin uzatılmasına tepki
YEREL HABERLER Emlakçılardan yetki belgesi alma süresinin ...
Günün stresini davul zurna ile atıyorlar
YEREL HABERLER Günün stresini davul zurna ile atıyorlar
Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi
YEREL HABERLER Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi
Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı
Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu
İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri
YEREL HABERLER İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri
Sokak kedilerini her gün pişmiş tavuklarla besliyor
YEREL HABERLER Sokak kedilerini her gün pişmiş tavuklarla besliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X