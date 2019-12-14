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Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

DHA

TOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.

TOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.
Tokat Organize Sanayi'de faaliyet gösteren ekmek fabrikalarında işçilerin gece mesaisi akşam saat 20.00´de başlıyor. Günde yaklaşık 50 bin ekmek üretilen Tokat'ta, hamur yoğurarak başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmaya devam eden ekmek ustaları işlerini bitirdikten sonra evlerine gidip istirahat ediyor. Her gün aynı şekilde tekrarlanan süreçte çalışanlar ise gündüz ailelerine vakit ayıramamaktan şikayetçi. 
13 yıldır ekmek fabrikasında hamur ustası olarak çalışan Fatih Kaya (38), "Biz her zaman gece çalışıyoruz. O yüzden de gündüz ailemize vakit ayıramıyoruz. Ama ekmeğimizi kazanmamız için çalışmamız gerekiyor. Teknoloji gelişti eskisi gibi yorulmuyoruz ama yine de gece çalışıyoruz" dedi. 
23 yıldır ekmek fabrikasında çalışan Mevlüt Kaya (45) ise, "Gece çalışmak çok zor oluyor. İstirahatimiz yok. Normal bir ortama gidemiyoruz. Sabah yat, akşam kalk gel. Ailemizi alıp bir yere gezmeye, tozmaya gidemiyoruz. Ailemiz de herkes gibi bizimle gezmek istiyor. Ama yine de bize bir şey demiyorlar. Ekmek parası için katlanıyoruz" diye konuştu. 
Her gün gece saatlerinde çalıştıklarını belirten fırın ustası Adem Görgülü (53) de, "Ailelerimizle yeterince ilgilenemiyoruz. Ama işimizden memnunuz. Her tarafta zorluklar var. Çocuklarımızdan şikayet oluyor. Hep gece mi çalışacaksın diye. Ama yine de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Mesleğin zorlukları var. Gece başlıyoruz, sabah saat 07.00-08.00'de işimiz bitiyor" dedi. 

TOKAT

14 Aralık 2019 Cumartesi

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