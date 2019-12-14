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Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, “Cep Herkülü” filmini izledi

İHA

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmi izledi.

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, “Cep Herkülü” filmini izledi

Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmi izledi.
Niksar Kaymakamlığı ve Niksar Belediyesinin katkılarıyla, şehit yakınları ve gaziler için Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sinema etkinliği düzenlendi.
Niksar’da şehit yakınları ve gaziler Türk spor tarihine damga vuran, kariyerine 47 dünya rekoru, 3 olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğu sığdıran, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Naim Süeymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adlı film izledi. Tokat’ta bir alışveriş merkezinde filmi izleyen şehit yakınları ve gaziler daha sonra ilçede Niksar Kaymakamlığı tarafından tertip edilen yemeğe katıldılar.
Niksar Kaymakamlığı tarafından verilen yemeğe Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkan Vekili İsmet Öztürk, Niksar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Keskin, Niksar İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Saçkan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

TOKAT

14 Aralık 2019 Cumartesi

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