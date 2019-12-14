Çöp toplama meydan okuması akımına gençlerden destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çöp toplama meydan okuması akımına gençlerden destek

İHA

Sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan Trashtag Challenge hareketine Tokat'ta üniversite öğrencileri destek verdi.

Çöp toplama meydan okuması akımına gençlerden destek

Sosyal medyada başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan Trashtag Challenge hareketine Tokat’ta üniversite öğrencileri destek verdi.
Dünya genelinde çevre bilinci oluşturmak için başlatılan #Trashtag etiketli çöp toplama meydan okuması (challange) kapsamında çöp dolu yerlerin öncesi ve temizledikten sonraki halleriyle sosyal medyada paylaşılması akımı devam ediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği öğrencileri de bu akıma destek vermek için kendilerine çöplerle kaplı bir alanı seçti. Topçam Mahallesinde çöplerle dolu alanın halini fotoğraflayan öğrenciler ellerine eldiven takarak çöp topladı. Gençler temizlik yaptıktan sonra da alanın temiz halini fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Çöplerle dolu ortamları temizleyerek doğal haline getiren öğrencilerden Emine Öğüt, çevre kirliliği günümüzün en büyük sorunlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, "Bizde Türk gençleri olarak bu sorunu önlemeye çalıştık. Şahsı adıma Türk kadını sadece evde değil dışarıda da temizlik yapmalı. Çevremizi geleceğe en iyi şekilde bırakmalıyız. Arkadaşlarımızla böyle bir proje yaprak insanlara örnek olmak istedik” dedi. Dünya’da önce ve sonrası olarak bulunan akımı Tokat’ta da gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Öğüt, “Gerçekten faydalı bir proje, herkesten bu duyarlılığı bekliyoruz” diye konuştu.
Üniversite Öğrencisi Hüseyin Bıyık ise proje kapsamında çöplerin yayıldığı alanı kısa sürede temizlediklerini belirterek, “Dünya genelinde devam eden bir akım var. Tokatlılar olarak bu akıma destek olmaya çalıştık. Çevremizi temiz tutmak ve insanlara bu projeyi duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOKAT

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü Aslı, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü Aslı, ...
Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, “Cep Herkülü” filmini izledi
YEREL HABERLER Niksarlı şehit yakınları ve gaziler, “Cep Herkülü” ...
Fırın işçilerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Fırın işçilerinin zorlu mesaisi
Pastırma tartışmasına Tokat'ta katıldı
YEREL HABERLER Pastırma tartışmasına Tokat'ta katıldı
Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi ...
Çin mallarına protesto çağrısı
YEREL HABERLER Çin mallarına protesto çağrısı
Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
Emlakçılardan yetki belgesi alma süresinin uzatılmasına tepki
YEREL HABERLER Emlakçılardan yetki belgesi alma süresinin ...
Günün stresini davul zurna ile atıyorlar
YEREL HABERLER Günün stresini davul zurna ile atıyorlar
Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi
YEREL HABERLER Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi
Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı
Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu
İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri
YEREL HABERLER İlahiyatçı hanımlardan tasavvuf musikisi konseri
Sokak kedilerini her gün pişmiş tavuklarla besliyor
YEREL HABERLER Sokak kedilerini her gün pişmiş tavuklarla besliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X