2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı

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Tokat merkezli yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 2'si komiser yardımcısı ve tamamı ihraç 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devler Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada tamamı ihraç 12 polis memuru ve 2 komiser yardımcısı şahıslarla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

TOKAT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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