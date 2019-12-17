Tokat'ta FETÖ'den 14 gözaltı kararı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem emniyet yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Tamamı ihraç 12 polis memuru ve 2 komiser yardımcısı hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.



TOKAT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.