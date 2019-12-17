Okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Tokat’ın Niksar ilçe Belediyesi tarafından çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan “Çocuklar okusun diye” isimli yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştular.

Niksar Belediyesince çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için başlatılan yarışmada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz tatili boyunca okuduğu kitapların sayfa sayılarını bir kâğıda yazarak, ailelerinin okuduklarından emin olmaları sonrası sayının altına imzalarını atarak bir zarfa koyup, üzerine isim, sınıf ve okul isimlerini yazıp, okullar açıldığında okul müdürlerine teslim ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ödül sahipleri belirlendi.

Yarışmanın ödül töreni Niksar Belediyesi Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evi salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, öğrenciler ve velileri katıldılar.

Törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat düzenlenen yarışmadan ötürü Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a teşekkür etti.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise yaptığı konuşmada bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri yarışma hakkında; “Belediyemiz olarak çocuklarımızı daha fazla kitap okumaya teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz "Çocuklar okusun diye" isimli kitap okuma yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini verdik. Çocuklarımız için eğitime verdiğimiz destek devam edecek. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Bizlere bu yarışmada desteklerini sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı İlhami Doğan ise, böylesine bilgiye dayalı yarışmaların yapılmasından çok mutlu olduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde yarışmanın geliştirilerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Proje kapsamında birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci öğrenciye tablet, üçüncü olan öğrenciye ise eşofman takımı hediye edildi.

TOKAT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:12

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