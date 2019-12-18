Üniversite öğrencileri kadına şiddete karşı yürüdü

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğlenciler kadına şiddete karşı yürüyüş yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim öğretim gören öğrenciler son günlerde artan kadına şiddet olaylarına karşı yürüyüş yaptı. Taşlıçiflik yerleşkesi girişinde ‘Kadına Şiddete Hayır” pankartı açan öğrenciler sosyal tesisler önüne kadar yürüdü. Ellerinde dövizlerle ‘Özge Can ölmedi aramamızda yaşıyor”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Kadına uzanan eller kırılsın”, “Kampüs uyuma kızlarına sahip çık” sloganları atan öğrenciler adına Ülkü Ocakları Öğrenci Temsilcisi Gazi Gürler, basın açıklaması yaptı. Gürler, günümüzde şiddete uğrayan kadınların bunu hak edip hak etmediğinin tartışma konusu olduğuna dikkat çekerek, “Kurbanlar suçlanıyor, suçlular mağdur ilan ediliyor. Şiddet dinsel, geleneksel ön yargılarla cinsiyet ayrımı politikalarla meşrulaştırılıyor. Şiddetin her türlüsüne karşı şiddetle mücadele edeceğiz” diye konuştu. Yapılan basın açıklamasının ardından öğrenciler kadına şiddet yönelik açılan fotoğraf sergisini gezdi.

TOKAT 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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