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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Şahin: “Yeni ve aykırı fikirlere kapalı olmamalıyız”

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "Yeni ve aykırı fikirlere kapalı olmamalıyız" dedi.

Rektör Şahin: “Yeni ve aykırı fikirlere kapalı olmamalıyız”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Yeni ve aykırı fikirlere kapalı olmamalıyız” dedi.
Tokat’ta özel bir okulda düzenlenen “Bir akdemdik başarı öyküsü’ başlığında düzenlenen programa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin konuşmacı olarak katıldı. Beynin sırları ve etkili düşünme yöntemleri konulu konuşma yapan Rektör Şahin, "Beyin hepimizde var da niye kimisinde daha başarılı? Zeka yüzde 60 kalıtsal yüzde 40 çevreseldir. Zekanın gelişmesi için sosyal şartların ve eğitim şartlarının iyi olması lazım. Bizim en büyük belamız beynimizi kullanamamamızdır. Kalbimiz kanı pompaladığında ilk kanın gideceği yer beyindir ve kanın yüzde 20'si yani 5'te 1'i beynimize gidiyor. Beyni geliştirmenin de egzersizleri var. Yeni ve aykırı fikirlere kapalı olmamalıyız. Dünyanın düz olduğunu söyleyen biri ile bunu konuşabilecek ortamı oluşturmalıyız. Düz dünyacıların varlığını kabul etmeliyiz. Hata yapanı linç etmemeliyiz. Size söyleneni kesin doğru olarak görmeyiniz” dedi.
“İnsan sadece kendini değiştirebilir”
İkinci bir dil bilenin 35 yıl daha geç Alzheimer olduğunun araştırmacıların ortaya koymuş olduğunu ifade eden Rektör Şahin, “Beyni çalıştırdığında Alzheimer riskinin azaldığını görüyoruz. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir orduyu, bir ordu bir ülkeyi kurtarır. Yalan! Bir çiviye bu yükü niye yüklersin? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" geleneği olan Türk Milletine, Harakiri yapan bir Japon Bakanı ahlaklı oluşa örnek veremezsin. Ne demek cana kıymak! Önce yaptığın ahlaksızlık için bir yargılan! Beynimizi geliştirmek istiyorsak öncelikle özgür düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. İnsan sadece kendini değiştirebilir. Başkasını değiştirmek isteyen ancak hezimetle karşılaşır. Aslında günümüze bakarsak gençlerimiz değil, ihtiyarlarımız daha çok bozuldu. İyi, gelişmeye açık beyin şaşırmaya, sorgulamaya açık bir beyindir. Düşüncelerinize ip bağlamak isteyen olursa itiraz etmeyi bileceksiniz. Böylelikle irfanı hür vicdanı hür gençler olursunuz” diye konuştu.
Söyleşi sonrasında Rektör Şahin, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.

TOKAT

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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