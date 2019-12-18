Belediye'den WhatsApp iletişim hattı

Tokat Belediyesi, Alo 153 Beyaz Masa birimine WhatsApp uygulaması üzerinden görsel mesajlarla hızlı bir şekilde ulaşılabileceği bildirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla Türkiye’de Akıllı Şehirler kategorisinde ilk 10 şehir içerisinde yer almayı başardı.Tokatlı vatandaşların istek, talep ve görüşlerini ilettikleri Alo 153 Beyaz Masa uygulamasına ek WhatsApp hattı kurulacağının müjdesini veren Başkan Eroğlu, protokole imza attı. Yapılan protokol gereği 153 numarasından, twitter, facebook instagram gibi sosyal ağlar üzerinden, email hesaplarından ve belediye İnternet sitesi üzerinden 7/24 talep, şikayet ve önerileri alan Tokat Belediyesi Beyaz Masa ekipleri, artık WhatsApp hattından da vatandaşların taleplerini alabilecek. Vatandaşların ‘’WhatsApp’’ hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri, ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak.

Başkan Eroğlu, vatandaşların soru, görüş ve önerilerini iletebilmeleri ve gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için WhatsApp Hattı kurduklarını belirterek, “Türk Telekom yetkilileri ile yaptığımız görüşmeleri neticelendirdik. İnşallah kısa bir süre sonra hattımızı açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca “Akıllı Şehirler” kategorisinde ilk 10’un içerisinde yer alan şehrimize yakışır yeni teknoloji ürünlerini inceleyerek değerlendirmeye aldık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Eroğlu, daha sonra ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları içerisinde yer alan güneş enerji sistemiyle çalışan WİFİ noktaları, dokunmatik ekran şehir tanıtım sistemleri, engelli aracı şarj istasyonları ve Akıllı Şehir Mobilyaları hakkında da teknik ekiple görüşme yaptı.



TOKAT 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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