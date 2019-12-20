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Adına sahte iş yeri açıldığını söyleyen adamın evine ipotek konuldu Tokat’ın Niksar ilçesinde ...

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Yaşar Es'in İstanbul'da adına açılan iş yerinin SGK'ya borcu nedeniyle evine ipotek konuldu. Adına sahte iş yeri açıldığını söyleyen Es, zor durumda kaldığını belirtti.

Adına sahte iş yeri açıldığını söyleyen adamın evine ipotek konuldu Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Yaşar Es'in adına İstanbul’da açılan iş yerinin borcu nedeniyle evine ipotek konuldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Yaşar Es'in İstanbul’da adına açılan iş yerinin SGK'ya borcu nedeniyle evine ipotek konuldu. Adına sahte iş yeri açıldığını söyleyen Es, zor durumda kaldığını belirtti.
Niksar Belediyesinden 2008 yılında emekli olan evli ve 3 çocuk babası Yaşar Es (61), evine ipotek konulduğunu öğrendiğinde şok yaşadı. 2006 yılında İstanbul Kumburgaz’da adına açılan iş yerinden dolayı SGK’ya 14 bin 702 lira borcu olduğunu öğrenen yaşlı adam, savcılığa özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine Büyükçekmekce Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi. Yaşar Es’in kendi adına açılan iş yeri ile alakası olmadığını ve adına sahte iş yeri açıldığını belirterek haciz kayıtlarının düşürülmesi için İstanbul SGK İl Müdürlüğü Esenyurt SGK Merkezine verdiği dilekçeye ise şu cevap verildi:
“Merkez kayıtlarımız tetkik edildiğinde iş yerinin Yaşar Es unvanı adına açıldığı görülmüş olup, ödenmeyen udari para cezasından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 103. maddesinde sayılı muamelelere rağmen yazılı tebligat yapılmadığından Niksar Tapu Müdürlüğündeki gayrimenkule haciz şerhi konulmuştur.”
Yaşar Es, belediyede çalıştığı dönemde vergi kaydı olmamasına rağmen böyle bir iş yerinin nasıl açıldığını ve borçlandırılmış olduğunu bilemediğini ifade ederek, zor günler geçirdiğini kaydetti. Emekli maaşıyla zor geçindiğini, 15 bin lirayı ödeme gücünün bulunmadığını ifade eden Es, “Şaşırdım kaldım, ne yapacağımı bilemiyorum. Bunalım geçiriyorum. Bu olay beni çok etkiledi. Evim ipotekli olduğu için bir müteahhide veremiyorum, satamıyorum. Elim kolum bağlandı. Ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.
Kredi kartı borçları nedeniyle ayda 400 lira ile geçinmeye çalıştığını ifade eden Es, “Bankalara borcum var, ne yapacağımı bilemiyorum. Buna da şükür 400 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Evimi satılığa çıkarırlarsa ne yapacağım bilemiyorum. Kızım evli, büyük oğlum işsiz, benle kalıyor. Bir de 11 yaşında okula giden oğlum var. Rabbim kimsenin başına böyle bir olay vermesin” dedi.

TOKAT

20 Aralık 2019 Cuma

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