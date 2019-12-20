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Niksar Belediye Başkanı Özcan: “Entegre su projesinde ihale sürecini tamamladık”

İHA

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçenin alt yapı sorunlarını tamamen ortadan kaldıracak olan Entegre Su Projesinin ihalesini tamamladıklarını söyledi.

Niksar Belediye Başkanı Özcan: “Entegre su projesinde ihale sürecini tamamladık”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, ilçenin alt yapı sorunlarını tamamen ortadan kaldıracak olan Entegre Su Projesinin ihalesini tamamladıklarını söyledi.
Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Entegre Su Projesinde ilk uygulamanın Mart Nisan aylarında yapılacağını söyledi. Başkan Özcan açıklamasında; “İlçemizin alt yapı problemlerini tamamen ortadan kaldıracak olan Entegre Su Projemizde ihale sürecimizi tamamladık. Geçtiğimiz dönemden bugüne kadar büyük bir titizlikle çalıştığımız projede ülke genelinde birçok il ve ilçeyi geride bırakarak projemizi ihale ettirdik. İhalenin tamamlanmasıyla onay süreci için dosyamızı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Entegre Su Projesinde ilk uygulamanın Mart Nisan aylarında başlanmasını planlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ise şu şekilde; Keltepe (Seher) su kaynağının rehabilitasyonu ve iletim hattının yenilenmesi 21 km iletim hattı, Sulugöl toplama yapısının ve iletim hattının yenilenmesi 8 km iletim hattı, Yeni Ağpınar Pompa İstasyonu Yapımı, Mevcut Ayvaz Depo Pompa İstasyonu, Yeni pompa temin ve montajı, Ağpınar pompa istasyonundan iki ayrı depoya iletim hattı 6 km, Tüm kaynaklardan depolara tüm iletim hatlarının yenilenmesi 14.5 km, İçmesuyu depoları ve depolar arası isale hatlarının inşaatı 12 km iletim hattı, 8.000 m3 4 adet yeni depo yapımı ile mevcut 3 deponun rehabilitasyonu, depo çıkışlarına debimetre temini, SCADA Sisteminin Kurulumu, İLERİ Atıksu Arıtma tesisi yapımı, hedef yılı 2032, Toplam 10 km atıksu kollektör hattı ve ev bağlantıları ile beraber 76 km atıksu şebeke hattının yenilenmesi, 2 adet terfi merkezi yapımı.

TOKAT

20 Aralık 2019 Cuma

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