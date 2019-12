40 bin demir halka ile muhafız zırhı yapıyor

- TOKAT'ta yaşayan emekli Sami Elçin (70), 40 bin demir halka kullanarak yaptığı muhafız zırhlarını sipariş üzerine mehter takımlarına ve meraklılarına ulaştırıyor. Günde 10 saat çalışarak 2,5 ayda 1 adet zırh yapan Sami Elçin, tanesini 15 bin liradan satıyor.

Tokat'ta Sağlık İl Müdürlüğü'nden 19 yıl önce emekli olan 4 çocuk babası Sami Elçin, bilgisayar programcısı çocukları ile birlikte hobi olarak Osmanlı dönemi savaş aletleri yapmaya başladı. Oğulları Ercan (43) ve Recep Elçin'in (36) kılıç, ok ve kalkan yapmasından esinlenen Sami Elçin, demir halkalardan zırh muhafız takımı yapmaya karar verdi. Günde 10 saat çalışarak 2,5 ayda 1 zırh yapan Sami Elçin, tanesini 15 bin liradan satıyor.

10 yıl önce bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Sami Elçin, "Hobi olmaktan çıktı, Tokat'ı tanıtım şekline geldi. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine gönderdiğim gibi, yurt dışına da gönderdim. Talep Tokat'ta yok ama yurt dışından ve diğer illerden çok geliyor. Ankara, İstanbul, Trabzon, Kütahya, Amasya, Bursa gibi illere gönderdim. En son ise Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilere öğretmeye çalıştım. Talepler genellikle mehter takımlarından geliyor. Büyük firmalar bunları alarak kendi reklamını yapıyor" dedi.

'SABRI OLMAYANIN DOKUMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Zırh yapımının zahmetli ve yorucu bir iş olduğunu belirten Elçin, "Sabrı olmayan kişinin bunu dokuması mümkün değil. Çünkü her bir zırhta 40 bin tane tel var. 40 bin teli, teker teker çekiçleyerek yapmak gerekiyor. Pense ile yaptığın zaman bunun açılma olasılığı daha fazladır. Osmanlı zırhları ile bunların arasında tek bir özellik var. Bunlarda tellerin uçları açıktır. Osmanlınınki tamamen kapatılmıştır. Bunları kapatma imkanımız var ama kapatırsak bu zahmet 2,5 ay yerine 5 aya çıkar. Bu bir peygamber mesleğidir. Hz. Davut'un mesleğidir. Onun da mesleği demirciliktir. Onlar halkaların ağızlarını tamamen kapatmıştır. Ama biz bugün savaşta değil sadece süs olarak kullanılacağı için böyle yapıyoruz. Yaptığımız zırhlar Sultan 3'üncü Mustafa'nın zırhlarının birebir replikasıdır. Ben şu anda tanesini 15 bin liraya satıyorum. Yurt dışından talep edenler var ama benim yurt dışına gönderme imkanım olmadığı için biz onlara gelin diyoruz. Almanya'dan, Türk Cumhuriyetleri'nden isteyen oldu. Katar'dan buraya gelerek aldılar. Bu işi şu anda benden başka yapan yok. Ben Osmanlı zamanındaki gibi, onların ördüğü şekilde yapıyorum" diye konuştu.



