Mevsimleri şaşıran bal arıları, kovanlarına girmiyor

Kış mevsimini kovanlarında geçirmesi gereken arıların hava sıcaklıklarına aldanarak uçuşması kolonileri olumsuz etkiliyor.

Yurt genelinde birçok ilde olduğu gibi Tokat’ta da havalar kurak ve mevsim normallerinin üzerinde geçiyor. Kış mevsiminde kovanlarında olması gereken arıların havaya aldanarak çıkması ise kolonileri tehdit ediyor. Eski Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Üzeyir Turgut, arıların mevsim itibariyle uçmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu mevsimde kovandan çıkarak uçan arının polen olmadığı için boşa uçtuğunu ifade eden Turgut, “Boşa uçan arı kendini yıpratır. O nedenle mevcutta kaybedebilir. Havalar yarı güneşli, kovandan çıkarak 100 metre gittiği zaman felç olma ihtimali var. Onun için arının kovandan çıkmaması lazım. Aralık ayında arıların dışarıda olmaması, uçuş yapmaması lazım” dedi.

Kış mevsiminde kovandan çıkan arının yiyeceğini tüketebileceğine işaret eden Turgut, “Arıcıların hava sıcaklıklarının düştüğü aylarda kovanlarını kontrol etmesi lazım. Kek veya bal vermesi lazım. Kovandaki balı tüken arı bahara güçsüz çıkabilir. Bugünlerde arıcıların kovanlarına itina göstermesi lazım. Ben kovanlarda sıkıştırma yapıyorum. Bal olmayanlara bal ilave ediyorum” diye konuştu.

TOKAT 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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