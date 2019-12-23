Başkan Çelik ortaokul öğrencileriyle buluştu

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu’nda düzenleniyor olan Kariyer Günlerinin konuğu oldu.

Tokat Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu tarafından her hafta çeşitli meslek dallarından misafirlerini kariyer günleri kapsamında ağırlamaya devam ediyor. Öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken canlı örneklerin hayat hikayelerini ve tecrübelerini öğrenmeye dayalı olarak düzenlenen etkinliğin bu haftaki konuğu ise Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik oldu. Aynı zamanda Tıp Doktoru olan Başkan Çelik, öğrencilerin doktorluk mesleğini seçmelerini tavsiye ederek, “Doktorluk mesleği kesinlikle yapılması gereken bir meslek. Tedavi ettiğiniz insanların gözlerindeki o mutlu bakışı kelimelerle tarif etmek imkansız. Tabi bu hazzı yaşamak için de belirli şeyleri tamamlamak gerekiyor. Malum Tıp Fakülteleri yüksek puanlarla öğrenci alıyorlar. Ve bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımın hedeflerine ulaşabilmeleri için şimdiden çalışmaya başlamaları gerekiyor. Bugün ders çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye ayıracağınız o 12 saatlik zamanlar, sosyal açıdan geleceğinizde nasıl bir hayata sahip olacağınızın da temeli anlamına geliyor. O yüzden bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma hedefledikleri, sevdikleri, istedikleri meslek doktorluk ise şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik öğrencilere Tokat TSO’nun yapısı ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

TOKAT 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:18

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.