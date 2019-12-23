Başkan Çelik ortaokul öğrencileriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Çelik ortaokul öğrencileriyle buluştu

İHA

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenleniyor olan Kariyer Günlerinin konuğu oldu.

Başkan Çelik ortaokul öğrencileriyle buluştu

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu’nda düzenleniyor olan Kariyer Günlerinin konuğu oldu.
Tokat Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu tarafından her hafta çeşitli meslek dallarından misafirlerini kariyer günleri kapsamında ağırlamaya devam ediyor. Öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken canlı örneklerin hayat hikayelerini ve tecrübelerini öğrenmeye dayalı olarak düzenlenen etkinliğin bu haftaki konuğu ise Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik oldu. Aynı zamanda Tıp Doktoru olan Başkan Çelik, öğrencilerin doktorluk mesleğini seçmelerini tavsiye ederek, “Doktorluk mesleği kesinlikle yapılması gereken bir meslek. Tedavi ettiğiniz insanların gözlerindeki o mutlu bakışı kelimelerle tarif etmek imkansız. Tabi bu hazzı yaşamak için de belirli şeyleri tamamlamak gerekiyor. Malum Tıp Fakülteleri yüksek puanlarla öğrenci alıyorlar. Ve bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımın hedeflerine ulaşabilmeleri için şimdiden çalışmaya başlamaları gerekiyor. Bugün ders çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye ayıracağınız o 12 saatlik zamanlar, sosyal açıdan geleceğinizde nasıl bir hayata sahip olacağınızın da temeli anlamına geliyor. O yüzden bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma hedefledikleri, sevdikleri, istedikleri meslek doktorluk ise şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Çelik öğrencilere Tokat TSO’nun yapısı ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

TOKAT

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mevsimleri şaşıran bal arıları, kovanlarına girmiyor
YEREL HABERLER Mevsimleri şaşıran bal arıları, kovanlarına girmiyor
Çalınan 8 telefon direği köyden çıktı
YEREL HABERLER Çalınan 8 telefon direği köyden çıktı
Gezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer iddiası
YEREL HABERLER Gezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer ...
ÜNİ-DOKAP'ın dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredildi
YEREL HABERLER ÜNİ-DOKAP'ın dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan ...
40 bin demir halka ile muhafız zırhı yapıyor
YEREL HABERLER 40 bin demir halka ile muhafız zırhı yapıyor
Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak
YEREL HABERLER Aile boyu tekvandocuların hedefi şampiyon olmak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X