Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

TOKAT'ta etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan fırtına bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Tokat Turhal Karayolu'nda ise bir çok kavak ağacı fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Yola devrilen ağaçlar karayolları ekiplerinin müdahalesi ile kaldırıldı. Kent merkezinde Yazıcıoğlu Caddesi'nde ise apartmanların tavan şıngılları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri de kent içerisinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.





TOKAT 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:18

YATSI 18:44

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