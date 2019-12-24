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Tokat'ta koyun yüklü TIR'da uyuşturucu ele geçirildi

DHA

TOKAT'ta polisin uygulama sırasında durdurduğu koyun yüklü TIR'da yaptığı aramada 191,05 gram skunk ve 4,25 gram esrar ele geçirildi. TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı.

TOKAT'ta polisin uygulama sırasında durdurduğu koyun yüklü TIR'da yaptığı aramada 191,05 gram skunk ve 4,25 gram esrar ele geçirildi. TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TokatTurhal karayolunda yaptığı uygulama sırasında, durdurulan koyun yüklü TIR'da arama yaptı. Aramalarda, 191,05 gram skunk ve 4,25 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlamasıyla TIR'daki F.M. ve E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TOKAT

24 Aralık 2019 Salı

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