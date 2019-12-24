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Diren’den girişimcilere Ronaldo örneği Dimes Genel Müdürü Ozan Diren: "Yüzlerce futbolcu ben Ronaldo ...

İHA

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, gaza gelerek kulaktan dolma bilgilerle girişimci olunamayacağını ifade ederek, "Girişimci kendi içinde ailesi içinde çok ciddi riskler alıyor. Bu biraz futbolcu örneğine de benziyor. Yüzlerce futbolcu ben Ronaldo olacağım diyerek çıkıyor yola ama bir tane Ronaldo çıkıyor" dedi.

Diren’den girişimcilere Ronaldo örneği Dimes Genel Müdürü Ozan Diren: "Yüzlerce futbolcu ben Ronaldo olacağım diyerek çıkıyor yola ama bir tane Ronaldo çıkıyor"

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, gaza gelerek kulaktan dolma bilgilerle girişimci olunamayacağını ifade ederek, "Girişimci kendi içinde ailesi içinde çok ciddi riskler alıyor. Bu biraz futbolcu örneğine de benziyor. Yüzlerce futbolcu ben Ronaldo olacağım diyerek çıkıyor yola ama bir tane Ronaldo çıkıyor" dedi.
Tokat’ta özel bir okulda düzenlenen kariyer söyleşi programına katılan Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, “Sözün özü, işin sırrı. Hayata başka bak” başlığında öğrencilere hayat hikayesini anlatarak mesleki deneyimlerini paylaştı. İnsanların kendi kendine düşünmesinin yeni fikirleri ortaya çıkarmada etken olduğuna dikkat çeken Diren, girişimci ruhunu önemsediğini satır aralarında belirtti. Girişimcilikte karşılaşılan sorunlarının altını çizen Diren, "Girişimcilikte bazen insanlar siz yapamazsın derler, bazen kızarlar. Genelde de girişimciler tek başına kalır. Aslında girişimcilikte tek başına dik durmanın önemli bir etkisi var. Başarıda belki de ilk faktör. Herkes aslında insanlara bir şeyin nasıl olmayacağını, nasıl yapılmayacağını, neden olmayacağını ‘Bizden bir şey olmaz, burası Türkiye, Türk kafası’ gibi böyle saçma sapan negatif deyimlerle hep aşağı çeker. Bu bazen etnik, bazen dinsel, bazen sadece laf olsun diye söylenen şeylerden olabilir. Ama girişimci tek kalsa da doğru yoldan ayrılmaz ve doğru bildiği yolda devam eder" dedi.

Girişimcilere Ronaldo örneği
Gaza gelerek kulaktan dolma bilgilerle girişimci olunamayacağını ifade eden Diren, "Girişimci kendi içinde ailesi içinde çok ciddi riskler alıyor. Bu biraz futbolcu örneğine de benziyor. Yüzlerce futbolcu ben Ronaldo olacağım diyerek çıkıyor yola ama bir tane Ronaldo çıkıyor. Girişimcilikte biraz böyle bir şey. Hakikaten ömür boyu bu yükü taşıyabilecek, o tutkusu içinde olan bir insan bunu yapıyor ama eğer ‘ben girişimci olacağım, kendi işimi kuracağım çokta para kazanacağım’ diye yola çıkanların çoğu Ronaldo olamıyor maalesef. O ara okulu da aksattığı için o taraftan da gol yediği için biraz daha ortada bir hayat sürmek zorunda kalabiliyor" dedi. Girişimci insan genelde resme odaklandığı için çok fazla çevresinden kendisini ayıramadığını belirten Diren, "Mesela bizim ailemiz Vasfi bey 1963 yılında kadınları iş hayatına kazandırmak meslek edindirme kursları kurmuş. Biz bugün hala toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışıyoruz. Vasfi bey o zamanda topluma duyarsız kalmamış, 1963 yılında kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü para ve zaman harcamış" ifadelerini kulandı.

"Zengin olacağım diye yola çıkanların çoğu maalesef yolda kalırlar"
Girişimcilik zengin olmak anlamına gelmediğini ifade eden Diren, sözlerini şöyle tamamladı:"Girişimcilik gerçekten büyük bir istek, çaba, kendinden çok şey vermek ve risk almak ister. Bu konuda yapanlar çok kazanır ama kazanmak bir sonuçtur genelde. Zengin olacağım diye yola çıkanların çoğu maalesef yolda kalırlar. Dolayısı ile ya girişimcilikte zamanı beklemek gerekiyor yada ünlü markalar gibi dünyayı değiştiren çok özgün bir yenilik oluşturup bundan para kazanmak gerekiyor"
Öğrencilerin sorularına içtenlikte cevap veren Diren’e günün anısında programın sonunda plaket takdimi yapıldı.

TOKAT

24 Aralık 2019 Salı

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