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Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek

İHA

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirerek aylık 400 bin lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirerek aylık 400 bin lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.
Tokat’ın Turhal ilçesinde başta çevre ve temizlik olmak üzere diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araçlarda yeni bir dönem başlatıldı. Turhal Belediyesinde son olarak kiralık olarak bulunan çöp kamyonları yerine yeni araçlar alınarak belediye bünyesine kazandırıldı. 3 adet çöp kamyonu, 2 adet kamyonet ile bir adet tır belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete sunuldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç yerine kendi araçlarını satın alarak halkın hizmetine sunduklarını belirterek, “Belediye bütçesinin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralama giderleri artık Turhal Belediyesi'nin bütçesinde kalacak. Hizmet araçlarını satın alarak aylık 400 bin TL tutarında tasarruf sağlamış olacağız. Turhal’ımıza hayırlı olsun” dedi

TOKAT

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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