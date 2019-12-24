Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 191 gram skunk, 5 grama yakın da esrar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesindeki uygulama noktasında şüpheli bir tır durdurdu. Koyun yüklü olan tırda arama yapan ekipler 191,05 gram Skunk Maddesi ve 4,25 gram Esrar Maddesi buldu. Tır içerisinde bulunan F.M ve E.A isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve şahıslara ‘TCK188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

TOKAT 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

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