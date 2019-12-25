Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

TokatSivas karayolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ile birlikte tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

TokatSivas il sınırındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ve tipi gece boyunca etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde de devam eden tipi nedeniyle bazı ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Trabzon’dan yüklediği fındık kabuklarını Gaziantep’e götürmek için yola çıkan bir sürücü, yükünün devrilmesi sonucu mahsur kaldı. Ayrıca kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Bölgede karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

TOKAT 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:19

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.