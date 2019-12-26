Uzman çavuş izin dönüşü kaza yaptı: 4 yaralı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde izin dönüşü otomobili ile kaza yapan Jandarma Uzman Çavuş ve ailesi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde D100 kara yolu üzerindeki Darıderesi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Ramis Yağcı idaresindeki 06 GLK 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, ters döndü.

Kazada sürücü Yağcı ile annesi, eşi ve 1 çocuğu yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:48

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