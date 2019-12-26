Otobüsten yüzlerce paket kaçak sigara çıktı

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Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Niksar'da otobüse gizlenmiş bin 123 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesinden geçen D100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Yapılan çalışmada İran plakalı olduğu öğrenilen şüpheli bir otobüste arama yapıldı. Gerçekleştirilen arama sonrasında otobüse gizlenmiş vaziyette toplam bin 123 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

TOKAT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:17

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