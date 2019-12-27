Hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde bağ evi ve çeşitli meskenlerden eşya, tarımsal alet ve makine çaldığı iddia edilen şahıslar, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesinde bir süredir meskenlerden ve bağ evlerinden maddi değeri olan eşya, tarımsal alet ve makineler çalınıyordu. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bağ evlerinden sondaj motorları, hızarlar, tarımsal makine ve aletler ile evlerin bodrum ve depolarından bakır kazanlar, elektronik eşyalar, çalanların bir şebeke olabileceği şüphesiyle çalışmalarını bu ipucu üzerinden yürüttü. Emniyet güçleri, yapılan planlama dahilinde düzenlediği operasyonla önce şüphelileri yakaladı, ardından şahısların ikametlerinde yaptığı aramada çok sayıda çalıntı olduğu iddia edilen eşya ele geçirdi. Hırsızlık zanlıları M.B. , E. B., E. O. ve D.S. ile birlikte ayrıca çalıntı eşyaları satın alanların da gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği, D.S. ve E.B.'nin mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Ele geçirilen eşyaların yapılan çalışma sonrasında gerçek sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

TOKAT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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