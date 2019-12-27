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Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları eşyalarla yakalandı

DHA

- TOKAT'ın Zile ilçesinde, iş yerleri ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, çalıntı eşyalarla yakalandı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

- TOKAT'ın Zile ilçesinde, iş yerleri ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, çalıntı eşyalarla yakalandı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Zile'de farklı günlerde iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık şüphelilerinin, ilçede yaşayan M.B., E.B., E.O. ve D.S. olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; çalıntı olduğu belirlenen 8 benzinli hızar motoru, 2 benzinli tırpan motoru, 3 benzinli su motoru, 1 kaynak makinesi, 2 elektrikli vinç, 1 dikiş makinesi, 4 su dalgıç motoru, 2 çim biçme makinesi, bakır kazan, bakır leğen, değişik mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri, 1 havalı tüfek, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.B. ve E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

TOKAT

27 Aralık 2019 Cuma

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