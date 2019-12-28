Tokat'ta sahte içki operasyonu

TOKAT'ta jandarma ekiplerince kaçak içki üretilen eve düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Döllük köyünde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kaçak içki imal edildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen eve yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, 472 litre sahte alkol, içki yapımında kullanılan bir düzenek, 3 kilo anason, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
TOKAT
28 Aralık 2019 Cumartesi
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