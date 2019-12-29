Zile'de sahte içki operasyonu

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TOKAT´ın Zile ilçesinde, A.A.'ya ait ev ve iş yerinde, 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde ve evinde hazırladığı sahte alkol ürünlerini yılbaşı öncesi sattığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, A.A.'nın iş yerine ve evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre sahte içki, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı.



TOKAT 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

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