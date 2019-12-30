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Jandarma operasyonu ofisten tarih çıkardı

İHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahsın ofisine düzenlenen operasyonda 34 parça tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma operasyonu ofisten tarih çıkardı

Tokat'ın Turhal ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahsın ofisine düzenlenen operasyonda 34 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tokat'a bağlı Turhal ilçesinde 1 şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheli şahsın ilçe merkezinde bulunan ofisine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada 27 adet tarihi eser niteliği taşıyan taş obje, 2 adet tarihi çömlek, 1 adet tarihi mızrak ucu, 2 adet sikke, 1 adet işlemeli sütun parçası, 1 adet içerisinde Arapça yazı dışında motifler bulunan taş ele geçirildi. 1 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte şüpheli şahsın gözaltına alındığı bilgisine ulaşılırken, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği öğrenildi.

TOKAT

30 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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